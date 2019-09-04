Выпускники из Башкирии, отстраненные от ЕГЭ: «Нас наказали несправедливо»

11 выпускников школ из Балтачевского района, которые оказались в центре июньского скандала с ЕГЭ, приехали в Уфу, чтобы попробовать снова сдать Единый госэкзамен. Подробности рассказали «Вести-Башкортостан».

Вчера, 3 сентября, у ребят была вторая попытка сдать ЕГЭ по русскому языку. Судя по лицам этих парней и девушек, настроение у них подавленное, ведь из-за того скандала они лишились аттестатов и не смогли поступить в вузы.

Напомним, результаты ЕГЭ в одной из школ Балтачевскоо района были аннулированы по решению государственной экзаменационной комиссии, которая изучила видео и пришла к выводу, что выпускники списывали ответы. Тогда пострадали 16 школьников. 11 из них лишились аттестатов. Были уволены директор школы и несколько чиновников. Родители пострадавших ребят считают, что в происшедшем могли быть виноваты педагоги, которые постарались помочь выпускникам, чтобы получить потом по итогам экзамена материальное поощрение за хорошие результаты.

На сей раз экзамен по русскому языку проходил в лицее №94 в Уфе. Пообщаться с журналистами согласился только один балтачевских выпускников – Давид Стахэвич. Он заявил, что нарушений со стороны учеников на прошлых экзаменах допущено не было.

- Нас наказали несправедливо. Как подозреваемых в тюрьму сажают, так и с нами поступили, - так он объяснил происшедшее, - говорит молодой человек.

С ним солидарна и его мама, которая рассказала, что в протоколах по итогам проверки было написано не о нарушении, а о подозрении. Тем не менее дети пострадали, и, возможно, эта ситуация скажется на их будущем. Кстати, тогда чиновники обещали, что с пострадавшими детьми будут заниматься психологи, но ничего этого, по словам родителей, не было сделано. Детей, по сути, оставили на произвол судьбы.

Тот факт, что им предоставили возможность сдать экзамены по новой, вероятно, и считается помощью со стороны чиновников.

В целом на вторую попытку сдачи ЕГЭ по русскому языку базового уровня были заявлены 43 человека. Помимо балтачевских ребят, на экзамен приехали и другие выпускники, которые тоже не справились с ЕГЭ, или не смогли сдать своевременно экзамен по состоянию здоровья.