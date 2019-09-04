В Воронеже совершил аварийную посадку пассажирский самолет

По словам представителей экстренных служб Воронежа, уже в воздухе выяснилось, что у самолета имеются проблемы с одной из стоек шасси. Пунктом назначения авиалайнера был аэропорт Пулково. Несмотря на это пилоты приняли решение немедленно сажать воздушное судно. Приземление прошло благополучно. Жертв и пострадавших нет.