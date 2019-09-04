Фото: pxhere.com
В Воронеже совершил аварийную посадку пассажирский самолет
Вчера, 16:14Общество
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Авиалайнер вылетевший из Воронежа в Санкт-Петербург был вынужден вернуться обратно.
Воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту вылета. Об этом информирует RNS.
По словам представителей экстренных служб Воронежа, уже в воздухе выяснилось, что у самолета имеются проблемы с одной из стоек шасси. Пунктом назначения авиалайнера был аэропорт Пулково. Несмотря на это пилоты приняли решение немедленно сажать воздушное судно. Приземление прошло благополучно. Жертв и пострадавших нет.
Сейчас причины неисправности пассажирского самолета устанавливают эксперты.
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