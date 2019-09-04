В Уфе представили нового ректора УГАТУ

Сегодня, 4 сентября, в Уфимском государственном авиационном техническом университете (УГАТУ) прошла церемония представления нового ректора. Специально для этого в университет приехал руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин. Подробности сообщили в пресс-службе главы региона.

Александр Сидякин представил Сергея Новикова, который назначен главой вуза приказом Минобрнауки России.

Александр Сидякин представил нового руководителя вуза, как человека, на которого возлагаются большие надежды. По его мнению, Сергею Новикову удастся внести важный вклад в развитие УГАТУ. Залогом тому должна стать биография Сергея Новикова – он является выпускником УГАТУ в третьем поколении, сам в нем работал ранее доцентом, успел стать кандидатом экономических наук, но потом перешел на госслужбу. При этом он имеет репутацию эффективного управленца, поработавшего на ответственных постах.

Прежнему ректору Николаю Криони Александр Сидякин выразил большую благодарность за большую работу на благо учебного заведения, которое в последние годы укрепило свои позиции на федеральном уровне. Кстати, Николай Криони указом врио главы РБ награжден знаком отличия «За самоотверженный труд в Республике Башкортостан».

Напомним, что 42-летний Сергей Новиков ранее был назначен врио директора Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата, он перешел в Москву из Уфы с места министра экономического развития РБ.