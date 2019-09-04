В Ростуризме рассказали о проекте стратегии развития туризма до 2035 года
В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что проект стратегии развития туризма до 2035 года планируется утвердить в ближайшие недели или даже несколько дней.
Документ разработали эксперты Минэкономразвития и Ростуризма. Об этом информирует RNS.
Ранее проект стратегии развития туризма до 2035 года внесли на рассмотрение Кабинета министров Российской Федерации. Члены правительства должны одобрить документ. В Ростуризме этого очень ждут, сказала Догузова.
Руководитель ведомства добавила, что при реализации стратегии развития туризма до 2035 года должно быть выполнены две главные задачи. Речь идет о создании конкурентоспособного туристического продукта, который нужно сделать доступным и востребованным. Проект предусматривает развитие туристической инфраструктуры, создание привлекательных условий для спонсоров, а также повышение качества предоставляемых услуг.
В начале лета вице-премьер Ольга Голодец потребовала не позднее 10 июня текущего года внести на рассмотрение правительства проект стратегии развития туризма в РФ до 2035 года. Президент России Владимир Путин в свою очередь потребовал от министров установить причины неисполнения в установленные сроки поручений главы государства по вопросам развития туризма.