В Ростуризме рассказали о проекте стратегии развития туризма до 2035 года

Документ разработали эксперты Минэкономразвития и Ростуризма. Об этом информирует RNS.

Ранее проект стратегии развития туризма до 2035 года внесли на рассмотрение Кабинета министров Российской Федерации. Члены правительства должны одобрить документ. В Ростуризме этого очень ждут, сказала Догузова.

Руководитель ведомства добавила, что при реализации стратегии развития туризма до 2035 года должно быть выполнены две главные задачи. Речь идет о создании конкурентоспособного туристического продукта, который нужно сделать доступным и востребованным. Проект предусматривает развитие туристической инфраструктуры, создание привлекательных условий для спонсоров, а также повышение качества предоставляемых услуг.