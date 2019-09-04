И снова пытки в полиции: студента из Башкирии избили за кражу, которой не было
Данная история произошла в городе Октябрьском.
22-летний студент аграрного университета Артур Ишмаев заявил о том, что его задержали, а затем сильно избили сотрудники полиции, заставляя признаться в преступлении, которого он не совершал.
По словам молодого человека, в январе текущего года он отправился на каникулы на горнолыжную базу «Уязы-Тау» в городе Октябрьский вместе со свое девушкой и тремя приятелями. Тогда же он нашел на тропинке чей-то телефон без сим-карты. Парень подобрал его, показал в местном кафе и спросил, не обращался ли кто-то в поисках мобильника. Получив отрицательный ответ, парень взял аппарат с собой на свою беду, а затем по окончании пребывания на отдыхе увез телефон домой – в село Языково Благоварского района.
Почти через два месяца после этого случая ему на мобильный номер позвонил мужчина и сообщил, что он сотрудник полиции из города Октябрьского, а потом спросил про телефон.
27 марта Артур приехал на машине домой, забрал телефон и отвез его в полицию в город Октябрьский. И вот там начали происходить странные события.
Несколько полицейских потребовали, чтобы Артур признался в краже телефона, а когда тот отказался взять на себя вину за несовершенное преступление, стали избивать его. Так продолжалось почти два часа с небольшими перерывами на «мирные» уговоры признаться в преступлении. Одним из «аргументов» была угроза обвинить в продаже наркотиков маму Артура, которая работает медсестрой.
… Позднее врачи диагностировали студенту закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
В итоге студент написал заявление о происшедшем. В следкоме проводилась доследственная проверка по поводу превышения должностных полномочий с применением насилия.
Свою проверку провели и в МВД Башкирии, по итогам которой причастность сотрудников полиции к избиению Артура Ишмаева установить не удалось.
Подробнее об этой истории читайте в материале на нашем сайте.