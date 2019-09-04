«Два дня как во сне»: лидер поисковиков из Уфы рассказал о поисках малыша в Исмаилово

Руководитель группы «Поиск детей Уфа» Павел Нестеров опубликовал на своей странице в соцсетях собственные впечатления о событиях, потрясших всю Башкирию в конце августа. Опытный поисковик признался, что два или три дня после возвращения с поисков в Уфу приходил в себя.

- Со мной не часто бывает такое, но тут годовалый ребенок, - так объяснил Павел свое состояние.

По его словам, информация об исчезновении малыша поступила поисковикам 29 августа в пятом часу вечера. Около часа ушло на то, чтобы прозвонить разные инстанции и прояснить обстановку. Всегда есть надежда, что ребенка могла забрать бабушка и не сообщить родителям об этом, или иные жизненные ситуации. Затем было решено опубликовать ориентировку о поисках Тимура Хабирова, которому на момент исчезновения едва исполнился 1 год и 2 месяца.

- К этому времени стало понятно, что случилось что-то серьезное, до поздней ночи решались разные вопросы по выезду и прочёсу местности (найти машину, определить зону поиска и очень много чего другого), - рассказал Павел Нестеров.

Он не смог сам отправиться сразу в дорогу, потому что должен был утром пойти на работу. К счастью, на поиски поехали ребята из другой поисковой группы – «Лиза Алерт», которые стали на месте событий работать вместе с сотрудниками МЧС и уголовного розыска.

Ребята из группы «Поиск детей Уфа» отправились в Дюртюлинский район утром 30 августа. Вечером следом за ними поехали Павел, еще несколько поисковиков и наши коллеги – журналисты портала ufa1.ru, решившие тоже принять участие в поисках ребенка.

На месте поисков их группе поручили проверить окрестности одного из местных кладбищ.

Тем временем позвонили поисковики из челябинской группы «Легион Спас», спросили, нужна ли их помощь.

- Мы решили, что если ничего не будет до часов десяти вечера, то они выезжают, там очень сильная команда. К 22:00 часам - ничего... «Выезжайте», - скинули им мы, и они собрались и поехали, а им, между прочим, ехать часов 5-7,- продолжил рассказ Павел.

К тому времени из штаба поисков поступило новое задание сконцентрировать поиски на территории от ограды дома, где жила семья пропавшего ребенка, и до ближайшего пруда. Поиски велись уже в темноте, осматривали буквально каждый куст, каждый попавшийся на пути предмет, которые выхватывал глаз в свете фонарей или через приборы ночного видения. Так длилось до полуночи.

После безрезультатных поисков вернулись в штаб и решили возвращаться в Уфу, поскольку многим нужно было утром идти на работу.

Уже дома получили информацию от поисковиков группы «Лиза-Алерт» о том, что тело ребенка найдено, а мать призналась, что убила его своими руками.