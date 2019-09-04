Данил Хачатуров нашел легкий способ заработать на чужом бренде

Организация «Росгосстрах-Жизнь» (РГС-Жизнь) покинула структуру компании «Росгосстрах» (РГС) в 2016 году. Еще какое-то время ею руководил экс-президент группы компаний Данил Хачатуров. В 2017 году у ГК сменились руководители, и контроль от предыдущих собственников, среди которых был и Хачатуров, достался Банку России. Данные мероприятия были проведены для того, чтобы снизить риски банкротства банка «Открытие», который был аффилирован с “РГС”. Осенью того же года во главе “РГС” встал Николаус Фрай.

Новые главы группы инициировали ревизию в отношении работы предыдущих владельцев. Так, было установлено, что после выхода из ГК «РГС-Жизнь» расторгла договор об условиях использования тринадцати основных эмблем «Росгосстраха», к которым также относятся слоганы и логотипы, сообщает Лента.ру.

Со стороны это выглядело правильно, так как «РГС-Жизнь» больше ничего не связывало с группой “РГС”. Тем не менее выяснилось одно «но»: это наличие лицензионного договора с условиями, которые очень невыгодны для “РГС”. В новом договоре содержались условия, при которых размер минимального денежного вознаграждения за использование товарного знака составил 15 тысяч рублей в квартал за каждый знак. Из этого следует, что у «РГС-Жизнь» больше прав на владение знаками. Кроме того, «Росгосстрах» не мог самостоятельно расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.

Таким образом, «Росгосстрах» в течение семи лет (а именно этот срок указан в договоре) не мог получать средства за использования товарных знаков компании. А «РГС-Жизнь», наоборот, могла мимикрировать под крупный бренд на рынке.

Новые собственники “РГС” посчитали объемы понесенных ими убытков и направили в суд иск, а также обратились к правоохранителям. Теперь головная компания будет добиваться пресечения работы данной схемы по выводу активов “РГС” на счета аффилированных с Данилом Хачатуровым компаний, к которым относится и «РГС-Жизнь».

Отмечается, что за использование товарных знаков «РГС-Жизнь» только за первый квартал 2017 года должна “РГС” более 453 миллионов рублей согласно стандартным рыночным условиям. Однако по условиям нового контракта эта сумма составляет всего 195 тысяч рублей.