CK заочно предъявил обвинения украинцу «напавшему» на посольство России в Киеве
Следственный комитет России заочно обвинил гражданина Украины Владимира Кошовенко в атаке на российское посольство в Киеве.
Инкриминируемый украинцу инцидент произошел два года назад. Об этом информирует RNS.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что шестого марта 2016 года в Киеве во время массовых беспорядков подозреваемый «нанес ущерб» имуществу посольства России. Своими действиями мужчина «нарушил нормальный порядок функционирования» дипломатической миссии.
В Украине подобные действия квалифицируются как хулиганство. Это дает Российской Федерации право осуществлять шаги по защите своих соотечественников, что предусмотрено «международным правом и национальным законодательством», сказала Петренко.
В РФ против Владимира Кошовенко заведено уголовное дело по статье «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой». Ведется следствие.