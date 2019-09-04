CK заочно предъявил обвинения украинцу «напавшему» на посольство России в Киеве

Инкриминируемый украинцу инцидент произошел два года назад. Об этом информирует RNS.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что шестого марта 2016 года в Киеве во время массовых беспорядков подозреваемый «нанес ущерб» имуществу посольства России. Своими действиями мужчина «нарушил нормальный порядок функционирования» дипломатической миссии.

В Украине подобные действия квалифицируются как хулиганство. Это дает Российской Федерации право осуществлять шаги по защите своих соотечественников, что предусмотрено «международным правом и национальным законодательством», сказала Петренко.