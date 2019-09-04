Член Совфеда прокомментировал заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Вчера, 18:19ОбществоФото: wikimedia.org
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал аморальным заявление МИДа Болгарии.
Представители болгарского внешнеполитического органа предложили пересмотреть вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.
Как пишет RT, МИД предложил российской стороне не выступать в поддержку мнения о том, что освобождение Европы стало следствием победы СССР над Германией. Обращение было сделало по случаю начала выставки, посвященной памяти освободителям, которая состоится на болгарской территории.
Сенатор Джабаров выразил надежду на то, что президент Болгарии выразит свое несогласие с тезисом МИДа. По заявлению политика, мир Европе принес именно Советский Союз, о чем следует помнить.
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