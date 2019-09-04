«Башнефть» провела акцию «Подарок к школе» для воспитанников социальных учреждений

На протяжении уже восьми лет волонтерское движение «Башнефти» (входит в структуру НК «Роснефть») проводит ежегодную акцию – в преддверии Дня знаний и нового учебного года работники компании на личные средства закупают книги, школьные принадлежности, канцелярские товары, школьную форму и другие подарки для учащихся подшефных учреждений.

Вчера, 3 сентября, волонтёры из числа работников завода «Уфаоргсинтез» посетили городской социальный приют для детей и подростков, он расположен в микрорайоне Инорс города Уфы. В нем живут и учатся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, поэтому участие взрослых, и не просто участие, а очень доброе сердечное, как сейчас и в любой праздник – оно очень важно для этих детей, которым именно этого как раз и не хватает.

Первый заместитель генерального директора по производству ПАО «Уфаоргсинтез» Николай Каширин Фото: Артур Салимов, mkset.ru

- Над этим приютом мы шествуем уже пять лет. Мы принимаем участие в организации практически каждого праздника – готовим подарки, помогаем. Практически каждый работник нашего предприятия так или иначе задействован в этом благом деле, – говорит первый заместитель генерального директора по производству ПАО «Уфаоргсинтез» Николай Каширин.

Компания «Башнефть» принимает участие практически во всех праздниках, которые проводятся в этом социальном приюте. Это и Новый год и День защиты детей. При этом волонтеры стараются не просто что-то подарить детям. Ребята исполняют роли настоящих волшебников, Дедов Морозов и Снегурочек, когда стараются подарить каждому ребенку то, о чем он или она мечтает.

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

Не только дети получают подарки. Два года назад силами ПАО «Уфаоргсинтез» был отремонтирован актовый зал приюта, оборудован всей необходимой техникой. Сейчас в этом зале проводятся все главные праздничные мероприятия.

- Когда мы подбираем детские подарки, мы прислушиваемся к пожеланиям мальчишек и девчонок. Здесь живут дети разного возраста: самые маленькие и постарше. Поэтому это могут быть и игрушки, и что-то более взрослое и полезное. На 1 сентября мы стараемся привезти ребятишкам то, что им будет необходимо в школе, – говорит Николай Каширин.

Гости в этот день тоже не остались без подарка. Воспитанники приюта подготовили для них праздничное выступление по мотивам всеми любимых сказок – Красная шапочка, Репка, Колобок, Царевна-Лягушка, Муха Цокотуха и другие. Дети рассказывали стихи, танцевали, пели. Поводов поздравить друга друга было несколько. Это и, собственно, 1 сентября – День знаний, и встреча со старыми добрыми друзьями из компании «Башнефть», ставшими поистине родными.

Еще одним поводом к празднику было то, что в этом году в социальном приюте двое новеньких первоклашек – девочка Аврора и мальчик Анвар. Им достались особые слова напутствия, ведь именно в этот день они начали свое взрослое путешествие в совершенно другой мир – мир знаний.

Директор уфимского социального приюта для детей и подростков Геннадий Симонов Фото: Артур Салимов, mkset.ru

- С «Башнефтью» мы сотрудничаем уже много лет. Это сотрудничество очень плодотворно влияет на наших детей. Потому что это не только ремонт и оформление наших помещений, это и общение непосредственно с детьми, совместная организация творческих встреч, игры. Это очень важно для наших воспитанников, – говорит директор уфимского социального приюта для детей и подростков Геннадий Симонов.

Помощник генерального директора ПАО «Уфаоргсинтез». Гульнара Максутова Фото: Артур Салимов, mkset.ru

- Меня каждый год в хорошем смысле удивляют наши сотрудники: людям они помогают добровольно и желающих помогать становится все больше. Бывает такое, что некоторые не решаются или даже стесняются в обычной жизни подойти и помочь кому-то. А приходя к нам, в наше волонтерское движение, к таким же добрым людям, им становится легче раскрыть себя. И они с удовольствием и готовностью пополняют ряды волонтеров, – говорит помощник генерального директора ПАО «Уфаоргсинтез». Гульнара Максутова.

Волонтеры, работники ПАО «Уфаоргсинтез» Ксения Симонова, Ирек Файрушин и Артур Сафин Фото: Артур Салимов, mkset.ru

- Мы занимаемся волонтерством четыре года. И вы знаете, желающих присоединиться к нам действительно очень много. Бывает даже, что коллеги обижаются, когда мы их на мероприятия помогать не берем, когда людей хватает. Это удивительно, конечно, что так много людей стремятся с другими поделиться своим теплом и добротой, – рассказывают о своей работе волонтеры, работники ПАО «Уфаоргсинтез» Ксения Симонова, Ирек Файрушин и Артур Сафин.

- 1 Сентября – это не только подарки. Это общение с детьми, это тоже для них очень важно. Мы делаем вместе поделки какие-то. Вообще много времени уделяем детям и преподавателям. Вот сегодня, например, когда праздник вроде бы закончился, дети выступили, показали свое творчество, они потом подошли и попросили нас: не уходите, мы еще для вас станцуем, покажем, что умеем, – добавляют волонтеры.

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

В попечении волонтеров находятся 21 подшефное учреждение, для которых готовится и проводится ежегодная акция «Подарок к школе». А общее количество охваченных детей превышает 700 человек. В выездных мероприятиях участвуют волонтеры – работники ПАО АНК «Башнефть» и дочерних компаний.

Помимо самой «Башнефти», в волонтерском движении принимают участие работники компаний группы «Роснефть», расположенных на территории Башкирии. Это филиал «Макрорегион Урал», ООО ИК «Сибинтек», ООО «РН-БашНИПИнефть». В этом году впервые к движению присоединились уфимское отделение ООО «РН-Транспорт» и ООО «РН-карт».