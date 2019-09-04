Адвокаты Майкла Калви просят отпустить его на собрание инвесторов Baring Vostok

В своем ходатайстве адвокаты предпринимателя из США попросили отпустить их подзащитного на ежегодное собрание инвесторов Baring Vostok. Об этом информирует RNS.

По словам юриста Калви Дмитрия Клеточкина, основатель Baring Vostok хочет принять участие в собрании, которое состоится в Москве 25-26 сентября.