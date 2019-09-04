Фото: pxhere.com
Адвокаты Майкла Калви просят отпустить его на собрание инвесторов Baring Vostok
Вчера, 16:13Общество
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Защитники основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви направили прошение в Следственный комитет Российской Федерации.
В своем ходатайстве адвокаты предпринимателя из США попросили отпустить их подзащитного на ежегодное собрание инвесторов Baring Vostok. Об этом информирует RNS.
По словам юриста Калви Дмитрия Клеточкина, основатель Baring Vostok хочет принять участие в собрании, которое состоится в Москве 25-26 сентября.
Ранее, власти России обвинили Майкла Калви в краже 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Якобы основатель Baring Vostok с другими подозреваемыми совершил преступление в ходе сделки по передаче 60% доли в принадлежащей Калви фирме International Financial Technology Group в счет погашения задолженности «Первого коллекторского бюро» перед банком «Восточный».
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