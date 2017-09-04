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Школы Башкирии вошли в список лучших в России
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Школы Башкирии вошли в список лучших в России

4 сентября 2017, 11:03ОбществоДмитрий СаламатинФото: Пресс-служба администрации Уфы
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