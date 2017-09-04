Школы Башкирии вошли в список лучших в России

Аналитики рейтингового агентства РАЭКС подвели итоги исследования российских школ, сообщает пресс-служба мэрии Уфы. Специалисты обработали сведения о поступлении в вузы 87 тысяч выпускников из 15 тысяч российских школ. В список лучших вошли заведения, у выпускников которых больше всего шансов попасть в престижный университет. Всего были обработаны сведения о поступлении более чем 93 тысяч выпускников из 12 тысяч российских школ.