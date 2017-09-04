Школы Башкирии вошли в список лучших в России
4 сентября 2017, 11:03ОбществоДмитрий СаламатинФото: Пресс-служба администрации Уфы
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Среди лидеров учебные заведения Уфы и Нефтекамска.
Аналитики рейтингового агентства РАЭКС подвели итоги исследования российских школ, сообщает пресс-служба мэрии Уфы. Специалисты обработали сведения о поступлении в вузы 87 тысяч выпускников из 15 тысяч российских школ. В список лучших вошли заведения, у выпускников которых больше всего шансов попасть в престижный университет. Всего были обработаны сведения о поступлении более чем 93 тысяч выпускников из 12 тысяч российских школ.
Гимназия № 93 Октябрьского района оказалась на 163 строчке рейтинга. Также в список лучших вошли лицей №153 при УГАТУ и лицей №1 города Нефтекамск.
Отметим, что уфимский лицей №153 в прошлом году был в рейтинге на 76 месте.
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