В Башкирии определять лауреатов репортерских госпремий будут сами журналисты

Остальные из журналистского сообщества республики: двое представляют Союз журналистов Башкирии, четверо — печатные издания (по одному — башкиро- и татароязычные СМИ, а двое — газеты на русском языке). От теле- и радиокомпаний в комиссии единственный представитель.