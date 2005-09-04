В Башкирии определять лауреатов репортерских госпремий будут сами журналисты
5 сентября 2005, 01:38Общество
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Свести к минимуму участие чиновников в решении вопроса, кто станет лауреатом государственных премий имени Шагита Худайбердина в области журналистики, решили республиканские власти. Правительство Башкирии сформировало новый состав комиссии по присуждению госпремий.Среди 9 членов высокого собрания, от чьего мнения будет зависеть вручение журналистам-соискателей госпремий, лишь два представителя республиканской исполнительной власти: вице-премьер Ильдус Илишев и начальник Управления по делам печати, издательства и полиграфии при правительстве РБ Борис Мелкоедов.
Остальные из журналистского сообщества республики: двое представляют Союз журналистов Башкирии, четверо — печатные издания (по одному — башкиро- и татароязычные СМИ, а двое — газеты на русском языке). От теле- и радиокомпаний в комиссии единственный представитель.
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