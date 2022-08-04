В связи с уходом из РФ компании Maersk ее потери составили $624 млн

В связи с уходом из РФ компании Maersk ее потери составили $624 млн
В связи с уходом из РФ компании Maersk ее потери составили $624 млн
Вчера, 09:37ОбществоФото: pixabay.com
Потери датской судоходной и логистической компании A. P. Moller – Maersk из-за остановки ее деятельности на территории России в первые шесть месяцев 2022 года составили $624 миллионов.

Это стало известно из сведений, которые предоставила компания в финансовом отчете за второй квартал текущего года. Об этом пишет RT.

Ранее компания сообщила об остановке своей деятельности в России. Кроме того, все услуги для РФ были прекращены.

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