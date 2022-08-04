В Башкирии второй ребенок за день выпал из окна на 4 этаже и попал в больницу

В Башкирии второй ребенок за день выпал из окна на 4 этаже и попал в больницу
В Башкирии второй ребенок за день выпал из окна на 4 этаже и попал в больницу
Вчера, 17:29ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Только в Уфе за лето выпало 13 детей, данных по Башкирии ведомства пока не публикуют, а об очередном происшествии сообщает Госкомитет по ЧС Башкирии 4 августа.

В Башкирии 4 августа зарегистрирован второй случай падения ребенка из окна с большой высоты. Первая малышка упала в Уфе с высоты 5-го этажа в Черниковке в Уфе. Второй случай произошел в Дюртюлинском районе Башкирии, где 4-летний ребенок выпал из окна на четвертом этаже жилого дома.

Оба ребенка к счастью остались в живых после падений с высоты, но оба получили травмы с которыми их госпитализировали в медучреждения.

Компетентные службы в очередной раз напоминают родителям, что обезопасить ребенка от падения с высоты в силах родителей, для этого необходимо установить на окна специальные блокирующие системы и максимально усложнить для ребенка путь на подоконник.

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