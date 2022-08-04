Уголовное дело возбуждено после гибели матери и дочери из Туймазов в Уфе

Следком Башкирии сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство» из-за смерти мамы и дочери, которые сегодня утром произошли в Уфе по улице Нуреева. По официальной информации ведомства, утром под окнами многоэтажного дома было найдено тело матери, в квартире же было обнаружено тело ее дочери с ножевыми ранениями.
— По одной из версий, мать совершила убийство дочери, после чего свела счеты с жизнью –, сообщили в пресс-службе ведомства.
На месте работает замглавы следственного управления Игорь Пашнин, и другие специалисты-правоохранители. Дело контролирует глава следкома Башкирии Денис Чернятьев.
По предварительным данным, семья приехала в Уфу на лечение от тяжелого заболевания.
Информированный источник Mkset рассказал, как жила погибшая семья, для чего она приехала в Уфу и как сняла дорогую квартиру на два дня.