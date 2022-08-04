Уголовное дело возбуждено после гибели матери и дочери из Туймазов в Уфе

Следком Башкирии сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство» из-за смерти мамы и дочери, которые сегодня утром произошли в Уфе по улице Нуреева. По официальной информации ведомства, утром под окнами многоэтажного дома было найдено тело матери, в квартире же было обнаружено тело ее дочери с ножевыми ранениями.