Торговый дом «Башспирт» может возглавить руководитель-банкрот

Приказ о своем вступлении в должность директора Давлетова подписала 30 июля. В едином государственном реестре юридических лиц сведения о смене руководства компании пока не отражены.
Между тем в Едином реестре сведений о банкротстве сообщается, что Ольга Олеговна Давлетова в феврале 2021 года была признана банкротом.
Фамилия, имя и отчество этой женщины полностью совпадают с данными нового директора ТД «Башспирт». Согласно федеральному закону о несостоятельности (банкротстве) лицо, прошедшее через эту процедуру, не может возглавлять компании в течении трех лет.
Заявление о признании банкротом в Арбитражный суд Башкирии было подано в октябре 2020 года, на тот момент свои долги Ольга Давлетова оценивала в 627,9 тыс. рублей.