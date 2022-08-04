Торговый дом «Башспирт» может возглавить руководитель-банкрот

Торговый дом «Башспирт» может возглавить руководитель-банкрот
Торговый дом «Башспирт» может возглавить руководитель-банкрот
Вчера, 10:31ОбществоАлина Ибрагимова Фото: ТД "Башспирт"
Новым директором компании стала Ольга Давлетова, такое решение приняли на внеочередном собрании участников общества 29 июля. Об этом Mkset сообщил информированный источник.

Приказ о своем вступлении в должность директора Давлетова подписала 30 июля. В едином государственном реестре юридических лиц сведения о смене руководства компании пока не отражены.

Между тем в Едином реестре сведений о банкротстве сообщается, что Ольга Олеговна Давлетова в феврале 2021 года была признана банкротом.

Фамилия, имя и отчество этой женщины полностью совпадают с данными нового директора ТД «Башспирт». Согласно федеральному закону о несостоятельности (банкротстве) лицо, прошедшее через эту процедуру, не может возглавлять компании в течении трех лет.

Заявление о признании банкротом в Арбитражный суд Башкирии было подано в октябре 2020 года, на тот момент свои долги Ольга Давлетова оценивала в 627,9 тыс. рублей.

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