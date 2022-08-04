Страшная трагедия в многоэтажке Уфы, «доносы» на соседей и очередная отставка

Коммунальщики попросили жильцов дома в Уфе «доносить» на соседей. Весьма интересным объявлением, размещенным на подъезде одного из домов в уфимском Сипайлово на улице Максима Рыльского. Согласно тексту объявления, жильцам предлагают письменно или устно по телефону сообщать в управляющую компанию о следующих «грехах» соседей: несоответствии количества прописанных и проживающих в квартире у соседей, манипуляции с магнитами на счетчиках, отсутствии пломб на счетчиках, а также отсутствии у соседей водяных счетчиков в принципе.