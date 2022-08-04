Момент падения женщины, которая могла зарезать больную дочь в Уфе, попал на видео

Утром 4 августа под окном многоэтажки было обнаружено тело женщины, которая упала с высоты. Известно, что в квартире, где находилась женщина до падения, обнаружили тело 16-летней девочки с ножевыми ранениями.
Девочка, по некоторым данным, страдала тяжелым заболеванием. По предварительной версии правоохранителей, утром женщина сначала зарезала собственную дочь, а затем выпала из окна съемной квартиры.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство», а его ход контролирует лично глава регионального следкома Денис Чернятьев.
Информированный источник Mkset рассказал, как жила погибшая семья, для чего она приехала в Уфу и как сняла дорогую квартиру на два дня.