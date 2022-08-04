Момент падения женщины, которая могла зарезать больную дочь в Уфе, попал на видео

Момент падения женщины, которая могла зарезать больную дочь в Уфе, попал на видео
Момент падения женщины, которая могла зарезать больную дочь в Уфе, попал на видео
Вчера, 14:02ОбществоИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
Трагедия произошла сегодня утром у Уфе, появились новые подробности произошедшего. Mkset обнаружил видео произошедшего 4 августа.

Утром 4 августа под окном многоэтажки было обнаружено тело женщины, которая упала с высоты. Известно, что в квартире, где находилась женщина до падения, обнаружили тело 16-летней девочки с ножевыми ранениями.

Девочка, по некоторым данным, страдала тяжелым заболеванием. По предварительной версии правоохранителей, утром женщина сначала зарезала собственную дочь, а затем выпала из окна съемной квартиры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство», а его ход контролирует лично глава регионального следкома Денис Чернятьев.

Информированный источник Mkset рассказал, как жила погибшая семья, для чего она приехала в Уфу и как сняла дорогую квартиру на два дня.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы