Найденная мертвой под окнами дома в Уфе женщина могла убить дочь и покончить с собой

Как уже сообщал Mkset, сегодня около 9 часов утра в Уфе под окнами многоэтажки по улице Нуреева было обнаружено тело женщины. Позже в квартире была найдена дочь этой женщины с ножевыми ранениями. Mash-Batash сообщает, что семья приехала в Уфу из Туймазов на лечение тяжелого заболевания.
В доме по улице Нуреева квартиру мама с дочкой, по данным канала, снимали, а сегодняшним утром мать зарезала тяжелобольную дочь кухонным ножом, а следом свела счеты и со своей жизнью.
В пресс-службе Следкома по Башкирии сообщили, что комментарий по ситуации будет дан ведомством чуть позже.
Информированный источник Mkset рассказал, как жила погибшая семья, для чего она приехала в Уфу и как сняла дорогую квартиру на два дня.
Информированный источник Mkset рассказал, как жила погибшая семья, для чего она приехала в Уфу и как сняла дорогую квартиру на два дня.