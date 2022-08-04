Найденная мертвой под окнами дома в Уфе женщина могла убить дочь и покончить с собой

Как уже сообщал Mkset, сегодня около 9 часов утра в Уфе под окнами многоэтажки по улице Нуреева было обнаружено тело женщины. Позже в квартире была найдена дочь этой женщины с ножевыми ранениями. Mash-Batash сообщает, что семья приехала в Уфу из Туймазов на лечение тяжелого заболевания.