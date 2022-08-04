Начался суд по иску Рауфы Рахимовой к администрации главы Башкирии на 5 млн рублей

Напомним, Рауфа Рахимова уже неоднократно судилась с членами правительства Башкирии, а в частности с Александром Сидякиным, который на тот момент возглавлял администрацию Радия Хабирова и с ныне опальным экс-чиновником и экс-главой Общественной палаты Башкирии Ростиславом Мурзагуловым. Однако тогда в суд подавали на госпожу Рахимову, заявляя что она озвучила в одном интервью информацию о том, что вышеуказанные чиновники оказывают давление на рекламодателей ее СМИ, в начале же 2021 года суд частично удовлетворил иск, однако позже Рауфа Рахимова в одном из интервью озвучивала намерение дойти до СПЧ с этим делом.