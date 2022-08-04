Курорт Соль-Илецк остался без арбузов спустя два месяца лета

Курорт Соль-Илецк остался без арбузов спустя два месяца лета
Курорт Соль-Илецк остался без арбузов спустя два месяца лета
Сегодня, 02:05ОбществоНаталья БалыковаФото: 1MI
На начало августа местные арбузы, которые массово скупаются отдыхающими, не созрели. Об этом Mkset сообщили в администрации курорта.

Отдыхающие со всей страны приезжают в Соль-Илецк не только купаться и загорать на уникальных озерах, но и полакомиться местными сладкими арбузами и дынями. Однако в этом году в июне было необычно прохладно, и созревание бахчевых культур затянулось. В предыдущие годы сезон начинался в начале августа, но в этом году арбузы поспеют ближе в концу месяца.

«Когда наши арбузы массово созреют, их больше появится в меню кафе на территории курорта. Он уже появился — кафе угощают гостей охлажденным арбузом. Но большой урожай пока ожидаем», — сообщили в администрации курорта.

В последние выходные августа пройдет традиционный арбузный фестиваль: по одной из главных улиц пройдет костюмированное шествие, возглавит которое арбузная королева. Гостей будут угощать блюдами из бахчевых, на фестивале выберут самый большой арбуз. Будет работать и ярмарка, где можно будет купить красные и желтые арбузы, а также дыни. Гостям обещают различные развлечения в этот день.

Арбузный фестиваль в Соль-Илецке проходит ежегодно, и многие отдыхающие специально планируют поездку в этот город на конец лета, чтобы попасть на мероприятие.

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