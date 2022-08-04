Коммунальщики попросили жильцов дома в Уфе «доносить» на соседей

Коммунальщики попросили жильцов дома в Уфе «доносить» на соседей
Коммунальщики попросили жильцов дома в Уфе «доносить» на соседей
Вчера, 10:54ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Об интересном объявлении Mkset сообщили читатели 3 августа. В управляющей компании прокомментировали ситуацию.

Весьма интересным объявлением, размещенным на подъезде одного из домов в уфимском Сипайлово на улице Максима Рыльского, поделилась местная жительница, пожелавшая остаться неизвестной.

— ЖЭУ-64 просит жителей дома стучать друг на друга.считает местная жительница

Фото:Читатель Mkset

Согласно тексту объявления, жильцам предлагают письменно или устно по телефону сообщать в управляющую компанию о следующих «грехах» соседей: несоответствии количества прописанных и проживающих в квартире у соседей, манипуляции с магнитами на счетчиках, отсутствии пломб на счетчиках, а также отсутствии у соседей водяных счетчиков в принципе.

Неизвестно, каким образом сознательные соседи должны узнать и о таких нарушениях, как «систематическое нарушение передачи показаний приборов учета в ресурсоснабжающие организации».

Директор ЖЭУ Алексей Габзалилов рассказал корреспонденту Mkset, что таким образом ведется подготовка к грядущим в сентябре изменениям, суть которых в общем-то описана и в самом объявлении и документально подкреплена февральским Постановлением правительства РФ. Уже в следующем месяце изменится строка «содержание общедомового имущества», и информация о нарушениях соседей нужна управляющей компании в том числе и для проведения с ними профилактических бесед. Цель у этого одна — чтобы начисления для жителей были более корректными.

Это один из вариантов подготовить жителей, провести корректировку данных и узнать о нарушителях, а также провести с ними профилактические беседы.Алексей Габзалилов

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы