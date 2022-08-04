Коммунальщики попросили жильцов дома в Уфе «доносить» на соседей

Директор ЖЭУ Алексей Габзалилов рассказал корреспонденту Mkset, что таким образом ведется подготовка к грядущим в сентябре изменениям, суть которых в общем-то описана и в самом объявлении и документально подкреплена февральским Постановлением правительства РФ. Уже в следующем месяце изменится строка «содержание общедомового имущества», и информация о нарушениях соседей нужна управляющей компании в том числе и для проведения с ними профилактических бесед. Цель у этого одна — чтобы начисления для жителей были более корректными.