«Башкирская содовая компания» оказала помощь жителям ДНР и ЛНР

Заместитель генерального директора по технической политике Федор Афанасьев сказал, что мирным жителям ДНР и ЛНР сегодня тяжело. Помогать им важно. Лучше, когда производители сами собирают собственную продукцию в качестве гуманитарной помощи. У БСК это востребованная бытовая химия, которая нужна постоянно.