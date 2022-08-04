«Башкирская содовая компания» оказала помощь жителям ДНР и ЛНР

Подразделения предприятия собрали бытовую химию, которую выпускает БСК. Гуманитарная помощь состоит из порядка 20 000 упаковок «Белизны», 31 000 пачек соды кальцинированной, а также стирального порошка «Зифа» и «Луч», 32 000 и 43 000 пачек соответственно. В целом предприятие сформировало груз весом свыше 78 тонн. Об этом информирует newsnn.ru.
Товары на четырех тонарах отправили из Стерлитамака в Уфу. Там они присоединятся к республиканской колонне с гуманитарной помощью и поедут в пункты назначения.
Заместитель генерального директора по технической политике Федор Афанасьев сказал, что мирным жителям ДНР и ЛНР сегодня тяжело. Помогать им важно. Лучше, когда производители сами собирают собственную продукцию в качестве гуманитарной помощи. У БСК это востребованная бытовая химия, которая нужна постоянно.
По словам топ-менеджеров компании, данная партия гуманитарки будет не последней. Башкирская содовая компания намерена и дальше работать в данном направлении, регулярно отправляя гуманитарные грузы населению Донецкой и Луганской республик.