Башкирия готова потратить 5,5 млн рублей на фестиваль патриотической песни в Уфе

Известен и список артистов, которые должны выступить на данном мероприятии, все они от хедлайнеров до регионального компонента перечислены в документах закупки от 4 августа.

В Уфе намечается очередное масштабное музыкальное мероприятие, на этот раз это будет фестиваль патриотической песни «Боевая высота», за организацию которой республиканский центр народного творчества Башкирии заказчик праздника песни готов выложить чуть более 5 миллионов рублей. Помимо разработки концепции мероприятия и организационных моментов подрядчик должен договориться с целым рядом патриотичных исполнителей, разделенных по принципу масштабности, мероприятию нужны как федеральные звезды-патриоты, такие как например группа «Чичерина», но допустим и ее эквивалент. Каким образом подрядчик будет вычислять, эквивалентен тот или иной исполнитель «Чичериной», — неизвестно. Гала-концерт Фестиваля должен включать двух хедлайнеров: группа «Чичерина» или эквивалент и духовой оркестр «Уралбэнд» из Екатеринбурга или эквивалент. Также заказчики хотят видеть и немало приглашенных артистов из России, группа «Ростов» или эквивалент, группа «Блокпост» или эквивалент, группа «Десантное братство» или эквивалент, Андрей Чернышов из Минска (хотя выше в документе указывались именно артисты из РФ, этот момент вероятно авторы упустили из виду) или эквивалент, Артур Саянов или эквивалент, Владимир Воронов или эквивалент, Валерий Петряев или эквивалент и Игорь Дрягилев или его эквивалент. Также организаторам предстоит договориться с этнорок-группой «Аргымак» или ее эквивалентом, ВИА «Чаппа» или ее эквивалент, группа «Весенний призыв» или ее эквивалент, и судя по всему певец Илья Давлетьяров или его эквивалент. Термин про эквивалент, то есть равную замену взят из документа.

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