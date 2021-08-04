Жители 38 домов в Уфе получили по две платежки за отопление

В микрорайоне Затон Уфы жителям 38 домов разослали квитанции за отопление и горячую воду за июль. Однако платежки пришли сразу от двух ресурсоснабжающих организаций - МУП ЕРКЦ и БашРТС.
В пресс-службе БашРТС сообщили, что такая ситуация возникла в тех домах, которые с 1 июня подписали договор с БашРТС и теперь получают тепло от этой компании. Однако раньше услуги им предоставляло МУП ЕРКЦ, которое ошибочно разослало квитанции за июль.
Исполнитель коммунальных услуг в Затоне сменился на БашРТС, поскольку компании присвоен статус единой теплоснабжающей организации в границах теплоснабжения микрорайона. Соответственно, начисление платы за услуги с июня может производить только БашРТС.
Таким образом, квитанции МУП ЕРКЦ за обеспечение теплом оплачивать не нужно.
Напомним, в конце июля Орджоникидзевский районный суд поставил, что в БашРТС должны провести перерасчет переплат за отопление в 2020 году в многоквартирных домах и устранить нарушения, из-за которых были начислены переплаты.