За Башкирию можно проголосовать в проекте National Geographic «Сокровища России»

Журнал National Geographic Traveler запустил новый проект о путешествиях под названием «Сокровища России». Это онлайн-опрос, в котором россияне могут проголосовать за любимые туристические места и выдающиеся объекты страны. Достопримечательности Башкирии также участвуют в проекте.
В номинации «природный объект» от республики выступает геопарк «Янган-Тау», на титул «туристическая тропа» претендует Большая южноуральская тропа, сплавы по рекам Башкирии могут быть признаны лучшим речным круизом страны. В номинации «культурно-исторический объект» участвует Капова пещера, а в конкурсе на звание «пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт» — природный парк «Кандры-куль». Современный и притягивающий молодежь уфимский городской центр «Арт-квадрат» также участвует в опросе — за него можно проголосовать в номинации «общественное пространство». Звание «народный промысел» может получить башкирский войлок. В номинации «национальная кухня», представлен, конечно же, башкирский бортевой мёд. За титул «экскурсионный маршрут» борется проект «Башкирское долголетие. Туризм», а звание «традиционный праздник» республика намеревается получить за фестиваль исторической реконструкции «Река времени».
Опрос уже начался, однако ни один объект Башкирии на момент публикации данного материала ещё не получил голоса.
Также в проекте участвуют Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская, Московская, Тюменская, Ростовская, Самарская, Вологодская области, Астрахань, Краснодарский край, Татарстан и другие крупные субъекты России.
Голосование продлится до 10 октября.
Напомним, Башкирия вошла в топ-10 направлений внутреннего туризма по итогам первого полугодия 2021 года. Самыми популярными туристическими объектами республики в этом году стали геопарки «Янган-Тау» и «Торатау», а также природные парки «Мурадымовское ущелье», «Иремель», «Кандры-Куль». Глава республики Радий Хабиров заявил, что отдых в Башкирии выбирают наравне с Москвой, Краснодарским краем, Санкт-Петербургом, Крымом, Татарстаном. Он добавил, что планов по развитию туризма в регионе «очень много». К примеру, в республике планируют проложить экотропу с восточной и северной сторон Торатау, длиной около 1000 метров. По пути будут смотровые площадки со скамейками, которая позволит семьям с детьми с комфортом подняться на вершину. Кроме того, в июне Башкирия заняла девятое место в Национальном туристическом рейтинге России. На развитие туризма в республике решили выделить 195 млн рублей. Госкомитет по туризму занялся разработкой комплексной стратегии развития туризма в республике до 2035 года.