Власти Башкирии вновь закупят новые автобусы более чем на 2 миллиарда рублей

Власти Башкирии вновь закупят новые автобусы более чем на 2 миллиарда рублей
Власти Башкирии вновь закупят новые автобусы более чем на 2 миллиарда рублей
Вчера, 17:47ОбществоЭлина СайфрановаФото: Антон Засимов
Об этом стало известно исходя из данных на сайте Госзакупок

На сайте Единой информационной системы в сфере закупок мы обнаружили два аукциона на оказание услуг финансовой аренды на приобретение автобусов среднего и большого классов, в общей сложности на 2,2 миллиарда рублей. Объявление было размещено 3 августа, и на данный момент оно находится на этапе подачи заявок.

Источник финансирования по обеим закупкам – бюджет Республики Башкортостан.

Так, в 2021 году на закупку среднего класса автобусов планируется потратить чуть больше 58 миллионов рублей, а на большой класс – свыше 115 миллионов рублей. Остаток суммы распределен на последующие года.

Напомним, что в 2018 году в Башкирии началась транспортная реформа, в ходе которой была создана единая транспортная платежная системы «Алга», также началась оптимизация городского транспорта.

Известно, что всего с начала реформы на улучшение транспортной системы было потрачено как минимум 2,9 миллиарда рублей и было закуплено 723 автобуса среднего и большого класса. Так же сообщалось, что в 2020 году в городе были задействованы 1600 пассажирских автобусов.

Тем не менее, с учетом всех вложений с 2019 года главным успехом всей реформы является внедрение транспортной карты «Алга», но и ее водители принимают скрепя сердцем, предпочитая оплату онлайн на карту. Казалось бы, финансирование в эту сферу поступает стабильно, следовательно, и ситуация с городскими автобусами должна сдвинуться с мертвой точки. Но постоянного и самое главное точного расписания маршрутов все еще нет, нельзя также и на карте Уфы посмотреть местонахождение нужного автобуса. Более того, по городу продолжают ездить легендарные ПАЗики и маршрутки, в которых час пик на дорогах ощущается особенно остро.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы