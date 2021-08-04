Власти Башкирии вновь закупят новые автобусы более чем на 2 миллиарда рублей

На сайте Единой информационной системы в сфере закупок мы обнаружили два аукциона на оказание услуг финансовой аренды на приобретение автобусов среднего и большого классов, в общей сложности на 2,2 миллиарда рублей. Объявление было размещено 3 августа, и на данный момент оно находится на этапе подачи заявок.
Источник финансирования по обеим закупкам – бюджет Республики Башкортостан.
Так, в 2021 году на закупку среднего класса автобусов планируется потратить чуть больше 58 миллионов рублей, а на большой класс – свыше 115 миллионов рублей. Остаток суммы распределен на последующие года.
Напомним, что в 2018 году в Башкирии началась транспортная реформа, в ходе которой была создана единая транспортная платежная системы «Алга», также началась оптимизация городского транспорта.
Известно, что всего с начала реформы на улучшение транспортной системы было потрачено как минимум 2,9 миллиарда рублей и было закуплено 723 автобуса среднего и большого класса. Так же сообщалось, что в 2020 году в городе были задействованы 1600 пассажирских автобусов.
Тем не менее, с учетом всех вложений с 2019 года главным успехом всей реформы является внедрение транспортной карты «Алга», но и ее водители принимают скрепя сердцем, предпочитая оплату онлайн на карту. Казалось бы, финансирование в эту сферу поступает стабильно, следовательно, и ситуация с городскими автобусами должна сдвинуться с мертвой точки. Но постоянного и самое главное точного расписания маршрутов все еще нет, нельзя также и на карте Уфы посмотреть местонахождение нужного автобуса. Более того, по городу продолжают ездить легендарные ПАЗики и маршрутки, в которых час пик на дорогах ощущается особенно остро.