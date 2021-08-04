В России за последние сутки зафиксировано 22010 новых случаев заболевания COVID-19

За прошедшие сутки в России еще 22010 человек заболели коронавирусом. За все время пандемии в стране зарегистрировано 6 334 195 случаев заболевания. Такие сведения предоставил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Как пишет RT, за последние 24 часа 788 пациентов с COVID-19 умерли от осложнений, вызванных инфекцией. Общее число жертв пандемии в России — 160925. После выздоровления за сутки были выписаны 18963 переболевших коронавирусом, общее количество выздоровевших за все время — 5 659 746.

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