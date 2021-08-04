В районах Башкирии установили системы «Лесохранитель» для отслеживания лесных пожаров

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что ситуацию с лесными пожарами в республике держат под контролем. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.
По словам руководителя региона, в июле в Учалинском, Белорецком и Бурзянском районах были установлены видеокамеры системы «Лесохранитель», отслеживающие пожары в лесах. В других районах республики также мониторят ситуацию. Данные направляют в Госкомитет по чрезвычайным ситуациям, Минлесхоз, ЦУР и муниципалитеты. Все это помогает выявить пожары, когда они ещё не распространились на больших территориях, сокращая время и расходы на их тушение.
Кроме того, он отметил, что благодаря работе пожарных групп лесные пожары не перешли на населенные пункты и экономические объекты.
— Сегодня мы все вместе должны огромное спасибо сказать тем людям, которые спасают и сохраняют наши леса от пожаров. Это работники пожарных служб, Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, МЧС, лесных служб, волонтёры. В условиях засушливого лета их труд, их вклад особо ощутим,
— заявил Хабиров.
Он добавил, что республика работает над укреплением материально-технической базы пожарной охраны — ведётся строительство нового депо, в Учалинском районе открыли лесопожарную станцию. Также республика закупает спецтехнику и вкладывает средства в масштабное патрулирование лесов. С 2022 года для тушения лесных пожаров будут использовать новый спасательный вертолёт Ка-32А11ВС, его уже собирает кумертауский завод.
По данным на 4 августа в Башкирии зарегистрировано 247 лесных пожаров общей площадью более 2,8 тысячи гектаров. Вчера, 3 августа, произошло пять лесных пожаров на территории 44,9 гектара.
Напомним, в Башкирии уже несколько дней держится высокая температура воздуха. Синоптики обещали жару до +38 градусов. 3 августа в республики был зафиксирован абсолютный температурный максимум - столбик термометра достиг отметки +36,3 градуса. Последний раз в этот день температура воздуха настолько повышалась 21 год назад, тогда термометр показал +35,4 градуса.