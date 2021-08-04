В Госдуме рассказали о необходимости увеличения предела социального налогового вычета

Депутаты Государственной думы Сергей Калашников и Владимир Гутенев дали свои комментарии относительно новой инициативы об увеличении предела социального налогового вычета до 360 тысяч рублей.

Как сообщает RT, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников уверен, что новая инициатива будет крайне полезна в текущих экономических условиях. Он заявляет, что данную меру необходимо было реализовать достаточно давно. Калашников считает, что социальный вычет стоит индексировать практически ежегодно, учитывая растущую инфляцию. Депутат отмечает, что такие поправки должны вноситься заранее, до принятия бюджета. Зампред комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев придерживается мнения, что в России необходимо принимать больше мер для оказания социальной помощи населению. Законотворец предлагает постепенно поднимать уровень МРОТ, обеспечивать малоимущих граждан опережающей помощью, предоставлять дополнительные льготы многодетным семьям, поднимать размер пособий на детей — реализовывать те меры поддержки, которые постепенно внедряет президент.

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