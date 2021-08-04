В Башкирии с COVID-19 госпитализированы более 100 детей в состоянии средней тяжести

В Башкирии с COVID-19 госпитализированы более 100 детей в состоянии средней тяжести
В Башкирии с COVID-19 госпитализированы более 100 детей в состоянии средней тяжести
Вчера, 10:19ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Чиновники медицины объясняют данную тенденцию появлением новых штаммов, которые и распространяются и поражают интенсивнее.

3 августа на брифинге по коронавирусу заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова сообщила о том, что в республике на больничных койках с диагнозом коронавирус оказались более 100 детей.

– Сейчас достаточно тяжелая ситуация характерна у детей. У нас впервые более ста человек детского населения находятся в стационарах. Дети госпитализируются со средней степенью тяжести при подъёме высокой температуры, – уточнила замминистра, комментируя положение.

Так накануне в Башкирии в детском оздоровительном лагере имени Н. Гастелло в Караидельском районе произошла вспышка коронавируса, инфекцию подтвердили у 11 человек, шесть из них – дети.

Также Кононова рассказала о новых мутациях COVID-19, которых на сегодня насчитывают три вида, именно они имеют более высокий уровень распространения и поражения. Также чиновница напомнила о особой опасности для пожилых людей, которые как и прежде остаются в группе риска.

Напомним об эпидемиологической ситуации чуть более отстраненно – в начале пандемии максимум заражённых за сутки составил 119 человек. Максимум этого лета (на 27 июля 2021 года) 260 человек.

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