В Башкирии мусорный полигон заплатит за нарушения полмиллиона рублей

Речь идет о мусорном полигоне в Бирске. Башкирская природоохранная межрайонаая прокуратура в ходе проверки полигона твердых коммунальных отходов и установила нарушения, которые стали причиной горения отходов в конце весны 2021 года. За выявленные нарушения ООО «Табигат» обязали выплатить почти полмиллиона рублей.
Работники прокуратуры выявили, что фирма в нарушение санитарных норм и правил беспорядочно размещала отходы, не осуществляло их изоляцию и размещало вне границ полигона,при этом не уплотняя ТКО, что стало одной из причин горения отходов.
– Из-за отсутствия переносного сетчатого ограждения у места разгрузки близлежащая территория захламлена отходами, на выезде не оборудована контрольно-дезинфицирующая зона, не обеспечена сортировка отходов, в состав которых входят полезные компоненты, их взвешивание, – сообщает пресс-служба прокуратуры.
ООО «Табигат» привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления и за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору и размещению отходов производства и потребления. Сумма штрафов за данные нарушения составила 475 тысяч рублей, а двое должностных лиц фирмы привлечены к дисциплинарной ответственности. Рассмотрев представление прокуратуры ООО «Табигат» разработало план мероприятий по устранению нарушений.
Тем временем мусорный полигон в Новых Черкассах под Уфой также неоднократно горел. Горел так, что глава Башкирии Радий Хабиров на одном из недавних оперативных совещаний в Правительстве пригрозил, что уволит руководство МУП «Спецавтохозяйство», если возгорания повторятся. Пожар все же произошел 30 июля, но руководство продолжает занимать свои посты, так как причиной пожара назвали поджог полигона неустановленными лицами, а не просто возгорание.