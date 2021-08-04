Социальные выплаты положенные матерям одиночкам на первого, второго, третьего ребенка

- за первого и второго ребенка от 3 до 7 лет предусмотрена материальная поддержка в размере 50% от детского МРОТ. Но, в этом году были изменены условия: теперь, если даже получаемая сумма, не обеспечивает МРОТ для каждого члена семьи, то размер выплаты может быть увеличен на 75 или даже 100% от МРОТ, установленного в республике. Данная льгота назначается на год, необходимо продление;