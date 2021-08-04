Социальные выплаты положенные матерям одиночкам на первого, второго, третьего ребенка

Социальные выплаты матерям-одиночкам призваны поддержать женщин в таком непростом и затратном процессе, как воспитания ребенка. Давайте подробно разберемся кто может получить этот статус и на какие льготы можно рассчитывать при рождении детей.
В законодательстве РФ нет четкого определения данного статуса, ими считаются мамы, воспитывающие ребенка в одиночку, в свидетельстве которого отсутствует информация об отце.
Такой статус может получить мама в следующих случаях:
- малыш был рожден вне брака, и мама сама не указала имя второго родителя;
- отец отказался признавать родство с ребенком;
- если ребенок появился на свет по истечению 300 дней со дня признания брака недействительным;
- если ребёнок родился по прошествии 300 дней со дня смерти отца.
Официальным признанием статуса матери-одиночки будет выданная справка по форме №25.
Не признают мать-одиночкой, если:
- новорожденный появился на свет в браке или после его расторжения в течение 300 дней со дня развода, и неважно, участвует ли родитель в воспитании и является ли он биологическим отцом, в любом случае, он будет признан вторым родителем ребенка;
- суд или отец ребенка признал отцовство.
Одиноким матерям можно рассчитывать на общие виды социальных выплат, которые полагаются другим семьям, ведь как таковой отдельной категории для них не предусмотрено. По закону предоставляются пособия федерального (единые условия для получательниц) и регионального уровней (суммы зависят от субъекта РФ). Также выплаты делятся на единовременные и ежемесячные. Стоит отметить, что в этом, 2021 году, их количество было увеличено.
Мама, воспитывающая ребенка в одиночку, получает нижеперечисленные единовременные выплаты, полагающиеся всем семьям, проживающим в республике Башкортостан. На эти пособия не влияют размер заработка и количество детей.
Кроме единовременных денежных дотаций, мама, воспитывающая ребенка одна, получает ежемесячные выплаты, сумма и продолжительность которых зависит от условий выхода в декрет, ее дохода и установленного прожиточного минимума. Напомним, в 2021 году, для населения республики Башкортостан МРОТ утвержден на уровне:
– 10 641 рубль для трудоспособного населения;
– 10 077 рублей для детей.
Все мамы, как воспитывающие детей в полной семье, так и в одиночку, первые 1,5 года жизни ребенка обеспечены пособием по его уходу. Минимальный размер такой выплаты в 2021 году установлен в размере 8 145 рублей, а максимальный – 29 600 рублей.
Трудоустроенным матерям-одиночкам, выходящим в декретный отпуск, выплачивается пособие по уходу за ребенком, которое составляет 40% от ее средней зарплаты, но не меньше минимального МРОТ, а это 8 145 рублей (с 1 февраля 2021 года). Стоит помнить, что законом разрешается подработка, но только на неполную рабочую ставку или на дому, так, чтобы заработать оставшиеся 60% от прежней зарплаты.
После выхода из декретного отпуска на работу, мать-одиночка получает следующие привилегии:
- отказ от работы ночью, командировок и дополнительной работы;
- также ей полагаются 2 неоплачиваемые недели отпуска, но этот пункт должен быть заранее оговорен с работодателем;
- если ребенок младше 14 лет, то маме доступен сокращенный рабочий день или неполная неделя;
- мать-одиночка не попадает под увольнение или сокращение, если ребенок младше 14 лет и не было нарушений в работе;
- при ликвидации организации ее обязаны обеспечить другим рабочим местом;
- также одиноким родителям полагаются налоговые льготы: если в семье один или двое детей, то можно вернуть 2 800 рублей, если трое – 6 000 рублей.
Помимо социальных выплат, с 1 сентября 2021 года, будут увеличены больничные выплаты (стационарные и амбулаторные) при возрасте младше 7 лет.
Безработная одинокая мама может рассчитывать на выплату по уходу за ребенком, но в минимальном размере.
Социальные выплаты на второго ребенка в 2021 в неполной семье положены те же, что и при рождении первенца. Однако сумма материнского капитала изменится: за рождение второго добавляется 155 550 рублей. В случае, если мама не воспользовалась сертификатом после появления первого малыша, при появлении второго, после 1.01.2020 года, сумма составит 639 431 рубль.
Многодетной считается семья от трех детей. Мать-одиночка, став многодетной до 30-ти лет (появляется 3 и последующий ребенок в 2021 году), получает единовременное пособие, которое составляет 10 МРОТ – 180 290 рублей. Пособия, доступные при появлении первого и второго ребенка, также выплачиваются и при рождении третьего и последующего малыша, но меняется порядок расчета суммы сертификата. В случае, если материнский капитал уже получен и израсходован, то государство выделяет 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
Также многодетная семья может рассчитывать на многочисленные дополнительные льготы, перечислим только некоторые из них:
- бесплатная молочная кухня до 3-х летнего возраста малыша;
- бесплатный проезд маме и детям;
- бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей до 6 лет;
- внеочередной прием детей в детские сады и школу;
- льготная парковка;
- возможность выйти на пенсию пораньше: мама троих детей выйдет в 57 лет, четверых – в 56 лет, пятерых и более – в 50 лет. Но при этом необходим минимальный страховой стаж - от 15 лет и не меньше 30 пенсионных баллов;
- по закону, многодетная мама имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск в любое время года, независимо от графика организации, если дети не старше 12 лет;
- налоговый вычет;
- компенсация за телефон и коммунальные услуги;
- сниженные ставки по некоторым налогам.
Малоимущими признаются семьи, члены который имеют доход ниже величины прожиточного минимума. Таким семьям положены следующие выплаты:
- с июля 2021 года появилась новая социальная поддержка неполных малоимущих семей - за каждого ребенка, возрастом от 8 до 17 лет устанавливается выплата– 50% от детского МРОТ, т.е. 5 038 рублей. Выплата назначается на год;
- малоимущей многодетной семье при рождении третьего и последующего ребенка положена ежемесячная социальная поддержка за каждого малыша до 4-х лет, в размере 1 детского МРОТ – 10 077 рублей;
- за первого и второго ребенка от 3 до 7 лет предусмотрена материальная поддержка в размере 50% от детского МРОТ. Но, в этом году были изменены условия: теперь, если даже получаемая сумма, не обеспечивает МРОТ для каждого члена семьи, то размер выплаты может быть увеличен на 75 или даже 100% от МРОТ, установленного в республике. Данная льгота назначается на год, необходимо продление;
- 450 рублей выплачивается до 18-ти лет за единственного ребенка в неполной семье. Если в такой семье 2-е и более детей, то 519 рублей за каждого.
Также, если неполная семья является малоимущей, то ей государство предоставляет дополнительные привилегии, вот только некоторые из них:
- бесплатные специализированные продукты питания для беременных и кормящих мам: начинают выдаваться после постановки на учет по беременности и до полугодовалого возраста ребенка;
- бесплатные наборы детского питания, специализированные продукты для беременных и кормящих мам - выдаются до трехлетия ребенка;
- скидки на оплату ЖКУ;
- ежегодное санаторное лечение.
Помимо выплат, описанных выше, служащие в ВС РФ по контракту матери-одиночки получают дополнительные привилегии:
- декретный отпуск 140 дней, иногда – 156 дней;
- ежемесячные выплаты в 100% размере от МРОТ до 16 лет, а при обучении на дневном отделении заведения – до 18 лет;
- отпуск в удобное для них время, вне графика;
- не должны работать в выходные или ночью, если малышу меньше 3 лет;
- освобождаются от тяжелого труда и несения караульной и гарнизонной службы;
- не могут быть уволены или понижены в должности;
- дополнительные больничные выходные в случае необходимости;
- 4 дополнительных выходных, если ухаживают за ребенком-инвалидом.
Также в 2021 году матерям военнослужащим повысили сумму детских пособий.
Все пособия назначаются до достижения ребенком определенного возраста, максимальная государственная поддержка приходится на ранний возраст, так как требуется значительная финансовая поддержка маме, занятой воспитанием ребенка. При взрослении малыша размеры выплат и варианты поддержек значительно сокращаются. Максимальный возраст для получения выплат - 18 лет, но есть возможность продлить их до 23 лет, если будет продолжено обучение на дневном отделении.