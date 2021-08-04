Прокуратура закрыла очередной частный пансионат для престарелых в Уфимском районе

Прокуратура закрыла очередной частный пансионат для престарелых в Уфимском районе
Прокуратура закрыла очередной частный пансионат для престарелых в Уфимском районе
Вчера, 14:32ОбществоЭлина Сайфранова
Частный пансионат для престарелых в селе Зубово не соответствовал требованиям пожарной безопасности

В селе Зубово Уфимского района закрыли частный пансионат, где оказывались услуги по содержанию и уходу за престарелыми и инвалидами. Сам дом престарелых располагался в обычном двухэтажном коттедже, которое, как выяснила прокуратура, не соответствовало нормам пожарной безопасности. Пресс-служба прокуратуры РБ сообщает, что на момент проверки в нем проживало 15 человек.

В феврале 2021 года суд уже временно приостанавливал работу пансионата. Тогда же все 15 человек были отправлены в безопасные места для проживания. На данный момент суд полностью прекратил деятельность дома для престарелых и оштрафовал организатора на 20 тысяч рублей в рамках административного дела ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Напомним, что массовые проверки частных пансионатов начались после публикации фотографий из дома для престарелых в поселке 8 марта под Уфой «Моя семья», где не только не соблюдались правила пожарной безопасности, но и не обеспечивался надлежащий уход за постояльцами. По решению суда пансионат был закрыт.

Фото:ufa1.ru

Случаи жесткого обращения с пожилыми людьми в Республике не единичны, все из-за нежелания предпринимателей получать официальное разрешение на оказание ухода и присмотра за пожилыми людьми, а также проходить соответствующие проверки во избежание подобных инцидентов.

- Мы выходили в Государственную Думу с законодательной инициативой о введении обязательного лицензирования этого вида деятельности. Увы, действующим составом Государственной Думы подготовленный нами законопроект рассмотрен не был. Но он включен в примерную программу законопроектной работы нижней палаты парламента на октябрь текущего года, - ранее по данному вопросу высказывался спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев.

Ранее, в Башкирии, погибли 11 человек в нелицензируемом пансионате «Дом престарелых (Дом милосердия)» 15 декабря 2020 года, где не соблюдались нормы пожарной безопасности.

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