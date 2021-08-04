Прокуратура закрыла очередной частный пансионат для престарелых в Уфимском районе

В феврале 2021 года суд уже временно приостанавливал работу пансионата. Тогда же все 15 человек были отправлены в безопасные места для проживания. На данный момент суд полностью прекратил деятельность дома для престарелых и оштрафовал организатора на 20 тысяч рублей в рамках административного дела ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).