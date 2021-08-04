Представители бизнеса рассказали, кто им помог в пандемию

Предприятия отраслей отдыха и развлечений во время пандемии пострадали больше остальных. Как говорят предприниматели, работающие в данных сферах, больше всего им в этот сложный период помогли общества по коллективному управлению авторскими правами (ОКУПы).

Как сообщает iz.ru, в связи с ограничениями, вызванными локдауном, в минувшем году у многих предпринимателей уровень доходов достиг почти нулевой отметки. В то же время никто не отменял обязанность платить зарплату работникам, выплачивать налоги, аренду и кредиты. В Федерации рестораторов и отельеров посчитали, что в начале марта прошлого года объем выручки в столичных ресторанах упал на 30–60 процентов, а в конце месяца и вовсе на 80–90 процентов. Из фитнес-индустрии выбыли почти 20 процентов игроков, уволились либо были уволены 30 процентов сотрудников. Она потеряла треть годового оборота. Как говорит генеральный директор компании Syntagma consulting (развитие сети ресторанов «Якитория») Александр Королев, когда риск достиг максимальных значений, у них получилось быстро перестроить работу. «Якитория» была одной из первых, кто ввел бесконтактную доставку. «Когда все сидели дома, мы проводили „онлайн-шеф-тэйбл“: набор продуктов доставляли гостям на дом», — рассказывает он. В определенное время их через Zoom подключали к конференции, во время которой готовились блюда бренд-шефом вместе с участниками. Сеть фитнес-клубов WorldClass тоже вынуждена была начать работать в онлайн-формате. Как вспоминает генеральный директор сети Николай Прянишников, в виртуальных тренировках в «Инстаграме» и на Youtube в течение трех месяцев локдауна приняло участие 75 миллионов пользователей. Или даже больше, учитывая, что многие занимались целыми семьями. Как говорят предприниматели, одними из первых пошли им навстречу ОКУПы. По словам юриста Дмитрия Щукина, сопровождавшего работу ресторана «Чайхона № 1», «в действиях ОКУПов здравый смысл преобладал над желанием получить больше денег. Они первыми поняли остроту ситуации и пошли ресторанному бизнесу навстречу. Так, Российское авторское общество и другие ОКУПы отказались от применения штрафных санкций за просрочку платежей, не стали обращаться в суды в связи с невыплатой роялти, предоставляли рассрочки на задолженности. По мнению ресторатора Сергея Сорокина, благодаря этому удалось сократить издержки общепита в трудное время. По словам представителей сферы обслуживания, воспользоваться господдержкой в это время получилось не у всех и не всегда. Так, предприятию, где работает 30 человек, субсидия размером в 400 тысяч рублей не позволяла решить все сопутствующие бизнесу в это время «ковидные» проблемы. Еще хуже была ситуация с банковскими кредитами. По воспоминаниям многих предпринимателей, они получали не кредиты, а отказ в них. Либо они вообще не стали обращаться в банки, поскольку меньше чем под 10 процентов годовых те кредиты тогда не давали. Выплатить такие проценты бизнес просто не мог. Как говорят представители индустрии развлечений и отдыха, государство и кредитные организации должны быть более внимательными к ним, учитывая общий пережитый опыт работы во время пандемии.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter