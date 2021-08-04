Польские ученые рассказали о причинах скепсиса в отношении вакцинации

Польские ученые рассказали о причинах скепсиса в отношении вакцинации
Польские ученые рассказали о причинах скепсиса в отношении вакцинации
Сегодня, 00:13ОбществоФото: pixabay.com
По данным исследователей ряда университетов Польши, скепсис в отношении вакцинации объясняется работой мозга, связанной с получением информации.

Как сообщает newia.ru, исследование проводилось в два этапа. После изучения профильной литературы в онлайн-формате ученые опросили 492 человека.

Как оказалось, те, кто сомневается или не хочет вакцинироваться, выступают против прививок в принципе, приводя в пример негативный «собственный опыт» или историю свои знакомых.

Но когда их спрашивали о подробностях, результата не было. Одни не помнили конкретный источник, от которого узнали о негативном опыте вакцинации. Другие почему-то указывали на связь с вакцинацией детского аутизма, но четких доказательств не было и у них.

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