Политологи высмеяли идею «Справедливой России» ввести сиесту в Волгограде

Партия «Справедливая Россия» предложила ввести в южных регионах России официальную сиесту по испанскому образцу. Политологи и экономисты подвергли такую инициативу критике, отметив что она имеет мало общего с реальностью.

В «Справедливой России» готовятся провести пресс-конференцию в онлайн-формате, на которой члены партии будут отстаивать идею введения на законодательном уровне сиесты по образцу Испании, Италии и Греции. На данный момент непонятно, идет ли речь о дополнительном часе к обеду или о сокращенном рабочем дне, пишет novostivolgograda.ru. Однако инициативу партии раскритиковали сами представители южных регионов. Например, в Волгоградской области заявили, что ни крупные заводы, ни малые предприятия не могут себе позволить час полного простоя. Хотя регион имеет развитый аграрный сектор, местные сельхозпроизводители заявили, что в сиесте не нуждаются. Они и так стараются не выгонять своих работников на жару. Также из предложения партии неясно, за чей счет будет оплачиваться часовой простой. Наверное, предприятиям придется нести дополнительные траты, либо они должны будут продлевать рабочий день. При этом те страны, где практикуют сиесту, отличаются по экономическому развитию от остальной Европы. В той же Испании, южной Италии достаточно высокий уровень безработицы и низкие зарплаты. Представители малого бизнеса также не поддержали идею партии. Одни считают, что даже незначительный простой посреди рабочего дня приведет к убыткам, другие указывают, что их сотрудники работают в хорошо кондиционируемых помещениях. Политологи же склонны полагать, что «Справедливая Россия» занимается банальным предвыборным популизмом. «Все инициативы «Справедливой России» абсолютно ничего не стоят. Было много разных инициатив и от неё, и от других таких же партий, и все эти идеи прежде всего для привлечения внимания», — считает волгоградский бизнесмен и политолог Вячеслав Кузьменко. Он выразил мнение, что идея сиесты после выборов забудется. Кузьменко отмечает, что для Волгоградской области более насущным был бы вопрос не о введении сиесты, а об исчислении времени. В любом случае предприниматели сами могут решить, как им работать и какой график устанавливать сотрудникам.

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