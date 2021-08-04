Меры ЕР оказались результативными: отмечено снижение стоимости «борщевого набора»

По его словам, ощутимое снижение можно наблюдать на рынках и сельхозярмарках, где фермеры реализуют свою продукцию напрямую, избегая посредников. Также Гордеев сообщил, что в последние несколько дней были открыты дополнительные торговые точки. В частности, на территории Крыма, Краснодарского края и Бурятии открылось от 30 до 50 ярмарок, сообщает Nashgorod.
В «Единой России» продолжают вести мониторинг цен как в больших торговых сетях, так и на ярмарках. Помимо этого, проводят работу с торговыми сетями и фермерскими объединениями для уменьшения торговых наценок.
Отслеживают ситуацию с ценами на «борщевой набор» все партийные структуры в регионах страны. В их функции входят мониторинг, подписание соглашений по поводу сокращения наценок на продукты социальной значимости между магазинами и производителями. В 53 регионах было проведено 415 встреч с ретейлерами, в 83 регионах организовали около 4,2 тысячи рейдов по магазинам для изучения цен на самые важные категории продуктов. В 59 областях появилось более 1,2 тыс. ярмарок с конца июля.
Предложенные партией и кабмином меры приносят результаты, отметили в регионах. Например, в Липецкой области удалось сократить цены в среднем на 14%. В конце июля члены рабочей группы партии пришли к соглашению, что наценка на сезонные овощи в магазинах там будет не выше 15%.
Еще фиксируется существенное падение цен на овощи в Нижегородской области. В Калужской области обозначилась тенденция к уменьшению цен на картофель и огурцы, в целом дефицита овощей нет.
«Более чем в 80 регионах РФ все поставленные задачи исполняются. Еще видна высокая активность на всех площадках — минимум 15 тысяч ярмарочных площадей на сегодняшний день предоставлено в стране для фермеров. Эффект от падения потребительских цен увеличивается», — заметил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.
Ранее, как сообщается на сайте ER.ru, на площадке партии провели совещание с руководителями Правительства РФ и главами регионов. Кроме этого, на встрече присутствовали представители торговых сетей и фермеры. Участники озвучили конкретные меры, благодаря которым за двухнедельный период получилось добиться сокращения стоимости ряда составляющих «борщевого набора».
«В Башкортостане по инициативе регионального исполкома партии проведен круглый стол с участием представителей Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, Министерства торговли и услуг, управления Федеральной антимонопольной службы, крупных торговых сетей и производителей.
По итогу совещания с профильными ведомствами достигнута договоренность держать ситуацию на контроле. Основной задачей стало проведение сельскохозяйственных ярмарок. Также между Союзом сельхозпроизводителей республики и Башкирской торговой ассоциацией 3 августа подписали соглашение, которое призвано минимизировать торговые наценки на сельхозпродукцию. Ярмарки были организованы совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан и в настоящее время уже проведены в 3 муниципалитетах республики, а всего запланировано 36.
По оперативным данным Минторговли республики, за последние две недели цены на продукты из «борщевого набора» снизились в среднем на 20-25%. Мониторинг цен на продукты осуществляется ежедневно. Капуста, морковь, картофель и свекла должны быть по карману каждому жителю», — рассказал руководитель башкортостанского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», руководитель рабочей группы по вопросам урегулирования цен Рустем Ахмадинуров.