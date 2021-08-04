Меры ЕР оказались результативными: отмечено снижение стоимости «борщевого набора»

Организованные в регионах на площадке партии «Единая Россия» рабочие группы отметили падение цен на продукты из «борщевого набора». Об этом сообщил глава рабочей группы ЕР по мониторингу цен на сезонные овощи, зампредседателя Государственной думы Алексей Гордеев.

По его словам, ощутимое снижение можно наблюдать на рынках и сельхозярмарках, где фермеры реализуют свою продукцию напрямую, избегая посредников. Также Гордеев сообщил, что в последние несколько дней были открыты дополнительные торговые точки. В частности, на территории Крыма, Краснодарского края и Бурятии открылось от 30 до 50 ярмарок, сообщает Nashgorod. В «Единой России» продолжают вести мониторинг цен как в больших торговых сетях, так и на ярмарках. Помимо этого, проводят работу с торговыми сетями и фермерскими объединениями для уменьшения торговых наценок. Отслеживают ситуацию с ценами на «борщевой набор» все партийные структуры в регионах страны. В их функции входят мониторинг, подписание соглашений по поводу сокращения наценок на продукты социальной значимости между магазинами и производителями. В 53 регионах было проведено 415 встреч с ретейлерами, в 83 регионах организовали около 4,2 тысячи рейдов по магазинам для изучения цен на самые важные категории продуктов. В 59 областях появилось более 1,2 тыс. ярмарок с конца июля. Предложенные партией и кабмином меры приносят результаты, отметили в регионах. Например, в Липецкой области удалось сократить цены в среднем на 14%. В конце июля члены рабочей группы партии пришли к соглашению, что наценка на сезонные овощи в магазинах там будет не выше 15%. Еще фиксируется существенное падение цен на овощи в Нижегородской области. В Калужской области обозначилась тенденция к уменьшению цен на картофель и огурцы, в целом дефицита овощей нет. «Более чем в 80 регионах РФ все поставленные задачи исполняются. Еще видна высокая активность на всех площадках — минимум 15 тысяч ярмарочных площадей на сегодняшний день предоставлено в стране для фермеров. Эффект от падения потребительских цен увеличивается», — заметил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Ранее, как сообщается на сайте ER.ru, на площадке партии провели совещание с руководителями Правительства РФ и главами регионов. Кроме этого, на встрече присутствовали представители торговых сетей и фермеры. Участники озвучили конкретные меры, благодаря которым за двухнедельный период получилось добиться сокращения стоимости ряда составляющих «борщевого набора». «В Башкортостане по инициативе регионального исполкома партии проведен круглый стол с участием представителей Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, Министерства торговли и услуг, управления Федеральной антимонопольной службы, крупных торговых сетей и производителей. По итогу совещания с профильными ведомствами достигнута договоренность держать ситуацию на контроле. Основной задачей стало проведение сельскохозяйственных ярмарок. Также между Союзом сельхозпроизводителей республики и Башкирской торговой ассоциацией 3 августа подписали соглашение, которое призвано минимизировать торговые наценки на сельхозпродукцию. Ярмарки были организованы совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан и в настоящее время уже проведены в 3 муниципалитетах республики, а всего запланировано 36. По оперативным данным Минторговли республики, за последние две недели цены на продукты из «борщевого набора» снизились в среднем на 20-25%. Мониторинг цен на продукты осуществляется ежедневно. Капуста, морковь, картофель и свекла должны быть по карману каждому жителю», — рассказал руководитель башкортостанского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», руководитель рабочей группы по вопросам урегулирования цен Рустем Ахмадинуров.

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