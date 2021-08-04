К какой управляющей компании относится дом

- сайт «МИНЖКХ» – это некоммерческий общественный инициативный проект, где можно найти следующую информацию: все ТСЖ и УК региона, статистику по жилому фонду, актуальные новости из сферы ЖКХ. Чтобы здесь найти вашу УК по адресу, достаточно на главной странице выбрать вкладку «Многоквартирные дома», далее указать адрес дома и нажать кнопку «Найти дом» - появится список, из него выбрать ваш адрес и кликнуть на него – система выдаст вам полную информацию по интересующему вас адресу. Если вы зарегистрируетесь, то вам станут доступны следующие функции: можно напрямую писать обращения и жалобы в вашу УК, заключать договора, передавать показания счетчиков и прочие привилегии;