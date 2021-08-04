Инцидент в подъезде, закрытие пансионата и дети с коронавирусом. Итоги дня в Башкирии

В Уфе мужчина избил детей в подъезде. Взрослый на видео таскал за волосы девочку и ударил её ногой по спине, досталось и мальчику. В социальных сетях сообщается, что инцидент произошел в подъезде дома №16/1 по улице Летчиков. Данный факт Mkset подтвердили в пресс-службе МВД по Башкирии, также в ведомстве сообщили, что в полицию поступило заявление и в данный момент проводится проверка.