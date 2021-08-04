Инцидент в подъезде, закрытие пансионата и дети с коронавирусом. Итоги дня в Башкирии

В Уфе мужчина избил детей в подъезде. Взрослый на видео таскал за волосы девочку и ударил её ногой по спине, досталось и мальчику. В социальных сетях сообщается, что инцидент произошел в подъезде дома №16/1 по улице Летчиков. Данный факт Mkset подтвердили в пресс-службе МВД по Башкирии, также в ведомстве сообщили, что в полицию поступило заявление и в данный момент проводится проверка.
В Башкирии зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха. Как сообщает Башгидрометцентр, 3 августа температура воздуха составляла +36,3 градуса, что является абсолютным максимумом с 2000 года. Отмечается, что в этот же день 21 год назад метеостанции Раевский зафиксировали температуру воздуха +35,4 градуса.
В селе Зубово Уфимского района закрыли частный пансионат, где оказывались услуги по содержанию и уходу за престарелыми и инвалидами. Сам дом престарелых располагался в обычном двухэтажном коттедже, которое, как выяснила прокуратура, не соответствовало нормам пожарной безопасности. Пресс-служба прокуратуры РБ сообщает, что на момент проверки в нем проживало 15 человек.
Полицейские задержали 39-летнего Руслана Гилязова, который находился в розыске за мошенничество в особо крупном размере. Сотрудникам МВД удалось выйти на след мужчины и определить его местоположение. Оказалось, что он перебрался в Ялту.
В детском оздоровительном лагере «Чайка» в Стерлитамакском районе отдыхающие дети заболели коронавирусом. Следком Башкирии сообщил о возбуждении уголовного дела по данному факту. COVID-19 обнаружили у 45 детей и одного сотрудника. Все заболевшие и контактирующие с зараженными уже уехали из лагеря, сейчас они лечатся от инфекции. В учреждении проведена дезинфекция.