Дегтярев добился выделения 1,5 млрд рублей на завершение «долгостроев» в Хабаровске

Аналитики напоминают, что Дегтярев начал вникать в проблемы недостроев с первых дней на посту главы региона. Более того, он перенес данный вопрос с регионального на федеральный уровень. На данный момент 31 хабаровчанин, ставший жертвой недобросовестных застройщиков, уже получил компенсацию. Еще 53 человека получат деньги в ближайшем будущем. До прихода Дегтярева такие компенсации в Хабаровском крае никогда не выплачивали.