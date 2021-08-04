Дегтярев добился выделения 1,5 млрд рублей на завершение «долгостроев» в Хабаровске

Сообщается, что эти дома должны были быть введены в эксплуатацию еще 5 лет назад, но стройка была заморожена. С тех пор 902 дольщика добиваются права получить ключи от своих квартир, пишет prokhab.ru.
К решению данной проблемы Михаил Дегтярев подключился еще в прошлом году. Он дал поручение краевому минстрою помочь конкурсному управляющему разорившегося застройщика. Ведомство оказало поддержку и подготовило документы для получения финансирования на достройку проблемных домов из фонда.
Следует отметить, что на завершение строительства этих трех зданий нужно свыше 1,7 млрд рублей. Соглашение подразумевает, что 16% от необходимой суммы (это 285 млн) выделит администрация Хабаровского края. Все долгострои передаются региональному Фонду по защите прав обманутых дольщиков. Теперь он возьмет на себя функции застройщиков, а также будет вести контроль по расходованию средств.
Аналитики напоминают, что Дегтярев начал вникать в проблемы недостроев с первых дней на посту главы региона. Более того, он перенес данный вопрос с регионального на федеральный уровень. На данный момент 31 хабаровчанин, ставший жертвой недобросовестных застройщиков, уже получил компенсацию. Еще 53 человека получат деньги в ближайшем будущем. До прихода Дегтярева такие компенсации в Хабаровском крае никогда не выплачивали.