Врио Главы Башкирии: Он никогда не предаст

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
26 тысяч с лишним лайков в Инстаграмм привлек сегодня новый член семьи Радия Хабирова
На фото врио Главы Республики Башкортостан с щенком немецкой овчарки черного окраса.
Радий Хабиров подписал фото: «Ланселот, новый член семьи и начало дружбы на всю жизнь. Никогда не предаст и всю свою верную собачью душу отдаст без остатка...».
Подписчики помимо поздравлений с приобретением попросили обратить внимание на отсутствие площадок для выгула собак, стерилизацию бездомных кошек и собак, обязательное наличие у собаководов пакета во время прогулки.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей