В Башкирии выросла смертность младенцев

В прошлом 2018 году за этот же период было зарегистрировано на 11 смертей меньше.

Подобный рост младенческой смертности наблюдается в двух регионах ПФО: Башкортостане и Пензенской области. Татарстан занял второе место (умерли 80 малышей), третье место «заняла» Нижегородская область (70 младенцев).

Напомним, что вопросы демографии в регионе волнуют давно: рождаемость в Башкирии упала на 9,9%. Об этом на совещании говорили в конце июля.