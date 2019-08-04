В Башкирии выросла смертность младенцев

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За пять месяцев 2019 года умерли 122 ребенка в возрасте до 1 года, сообщает Росстат.
В прошлом 2018 году за этот же период было зарегистрировано на 11 смертей меньше.
Подобный рост младенческой смертности наблюдается в двух регионах ПФО: Башкортостане и Пензенской области. Татарстан занял второе место (умерли 80 малышей), третье место «заняла» Нижегородская область (70 младенцев).
Напомним, что вопросы демографии в регионе волнуют давно: рождаемость в Башкирии упала на 9,9%. Об этом на совещании говорили в конце июля.
Соответственно увеличилась в 1,5 раза и естественная убыль населения, она составила 3773 человека. Это объясняется снижением числа женщин детородного возраста, миграционными процессами.
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