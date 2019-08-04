Учитель из Башкирии обвиняет Росстат во лжи

Негодование Азата Уфимского (аккаунт в соцсети) связано с тем, что, по его мнению, данные, приводимые Росстатом не соответствуют реалиям его зарплаты.

Он пишет:

«Росстат — учреждение лжи. Ставка учителя в Уфе 8454 рубля за 18 часов в неделю. Классное руководство примерно 2400 руб. 1 категория примерно 4500 руб. Высшая категория примерно 6000 руб. Проверка тетрадей примерно 400-600 рублей Высшее образование 845 рублей Итого примерно от 8000 до 17900.

Должны быть еще к этому 30% стимулирующих, но как правило простые учителя их не получают.

У некоторых единиц есть доплаты за звания за заслуженного учителя, почетный работник образования. Это редкость, поэтому в расчет не берем.

Ну и как может получаться средняя зарплата у учителя в 41 тысячу?

Если у вас 2 ставки, как у меня, например, то добавляются 8454 рублей за ставку и 400-600 рублей за проверку тетрадей, то есть примерно 9000 рублей. И все равно никак до средней зарплаты учителя в 41000 не дотянете лживые росстатовские работнички».