Художники под дождем: Сохранится ли разметка на дорогах до выборов Главы Башкирии

После того, как в Кировском районе Уфы построили лицей № 160, радость взрослых и детей была недолгой. Видимо, строили второпях.

Родители сразу же стали обращаться к властям и жаловаться на отсутствие освещения, подходов к учебному заведению, узким тротуарам и даже покритиковали светофор, установленный в неположенном месте.

Каждый свой пост в социальных сетях Артур Ахметшин отмечал #инцидент. Вскоре и школьный стадион закрыли на ремонт, практически на все летние каникулы.

Наконец, вчера на дороге перед школой нарисовали разметку. Правда, как отметили жители «дорогу метили ночью и под дождем. Вот с соседями спорим: до 1 сентября смоется или до выборов Главы доживет?», сообщил журналистам источник.