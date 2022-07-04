Ваша защита от непредвиденных расходов

Нет такого средства, которое способно уберечь на сто процентов от несчастных случаев. Но есть способ, который обеспечит финансовое спокойствие за себя и за своих близких, — универсальный полис страхования, позволяющий защитить даже самых маленьких — ваших детей.

Зачастую мы страхуем свое имущество, машины, забывая, что собственное здоровье и здоровье наших детей — самое драгоценное, что у нас есть. Порой может оказаться, что на лечение незначительной травмы или болезни требуются немалые расходы (не стоить забывать и про реабилитацию после лечения). Всегда ли эти деньги можно найти? Наличие страхового полиса в непредвиденном случае позволит вам не думать о расходах, которые будут компенсированы страховой компанией. А если у вас есть дети, вы наверняка замечали, что летом хлопот обычно становится еще больше. В этот сезон наши дети проводят на улице все больше времени, что само по себе является фактором риска, а еще одним источником головной боли зачастую становится поездка в лагерь, за сотни и тысячи километров от дома, когда мы и вовсе теряем какой-либо контроль над своими чадами. И если от травм и болезней уберечься, к сожалению, нельзя, то можно и нужно застраховать себя от лишних затрат, которые могут быть вызваны их лечением. Для этого перед отправкой ребенка в детский лагерь крайне желательно оформить полис страхования от несчастных случаев. Такой универсальной страховкой является программа с говорящим названием «Персона Универсальный» от лидера страхового рынка России[1] — компании «СОГАЗ», позволяющая самостоятельно выбирать условия страхования. Что же входит в эту программу? Данный вид страхования позволяет получить выплату при несчастном случае, который стал причиной временной утраты трудоспособности или временного расстройства здоровья, утраты профессиональной трудоспособности постоянной утраты трудоспособности (инвалидности) или ухода из жизни. К несчастным случая, в частности, относятся: бытовые травмы — переломы, сотрясение мозга, ушибы, растяжения;

нападение животных или злоумышленников;

травмы при работе с различными инструментами или техникой;

отравления;

обморожения;

ожоги;

пищевая токсикоинфекция;

удар электрическим током;

последствия неправильных медицинских манипуляций. Другими словами, при наступлении последствий несчастного случая для страховой компании возникает обязанность выплатить возмещение. Самый печальный исход — смерть застрахованного. Но и утрата трудоспособности, за которую положена выплата, может иметь серьезные последствия для семейного бюджета, если нет соответствующей страховки. Она может быть временной, когда человеку пришлось лечиться после несчастного случая, постоянной (к ней относится инвалидность) или профессиональной — когда человек после трагедии в принципе не может выполнять ту работу, которую делал раньше. Все эти варианты можно включить в полис вместе или в различных комбинациях. В программу также может быть добавлено страхование на случай укуса насекомых, которые привели к заболеванию клещевым энцефалитом и малярией, или страхование от несчастных случаев, произошедших в результате террористического акта. При этом размер выплаты при наступлении страхового случая рассчитывается в процентах от страховой суммы. Чем серьезнее ущерб здоровью, тем больше его «вес». Необходимо иметь в виду, что не любая ситуация рассматривается как страховой случай. За возмещением можно обратиться, если риск прописан в договоре, сам инцидент — результат воздействия внешних факторов, а повреждения не были преднамеренными. Например, если выяснится, что человек пострадал в момент совершения преступления или отравился алкоголем, выплату получить не получится. Не смогут рассчитывать на деньги и те, кто причинил вред своему здоровью умышленно или отказался от медицинской помощи, и это привело к тяжелым последствиям. Также полис не распространяется на лечение острых и хронических заболеваний. Особенностью страхования от несчастных случаев в СОГАЗе является то, что вы сами можете сами определять, когда будет действовать страховая защита: хотите ли вы, чтобы полис защищал вас или ваших близких 24 часа в сутки или только во время работы или учебы. Возможно, вам нужна защита, когда вы едете на работу или возвращаетесь домой. Таким образом, полис «Персона Универсальный» от СОГАЗа поможет вам избежать незапланированных расходов и переживаний в непредвиденных ситуациях — страховая компания сохранит ваши финансовые ресурсы, а вы сможете спокойно заниматься вопросами здоровья себя и своих близких. Если Вы привыкли планировать свои расходы и заботитесь о сохранении достатка, предпочитаете активный отдых с выездами на природу или занятиями спортом, являетесь счастливым родителем непоседливого малыша или проявляете заботу о пожилых родителях, такой полис вам просто необходим. Оформить его можно на сайте shop.sogaz.ru или в мобильном приложении «СОГАЗ — здоровье и страхование». [1] По объему собранной премии по итогам 2021 года, согласно данным Банка России. Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ № 1208, ОС № 1208-02, ОС № 1208-03, ОС № 1208-04, ОС № 1208-05, ПС № 1208. АО «СОГАЗ». С подробными условиями страхования (включая правила страхования) вы можете ознакомиться на сайте www.sogaz.ru или у представителя АО «СОГАЗ».

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