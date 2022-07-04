В Евросоюзе сожалеют о возможном разрыве дипотношений между Россией и Болгарией

RT приводит заявление ведомства:
«Евросоюз сожалеет о необоснованной угрозе РФ разорвать дипломатические отношения с Болгарией в ответ на решение Болгарии, полностью соответствующее международному праву, выслать 70 сотрудников российского посольства, которые действовали в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях».
Евросоюз с Болгарией полностью солидарен, подчеркивает в своем заявлении внешнеполитическая служба ЕС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Болгарии выслать российских дипломатов и сотрудников посольства принято по заказу внешних сил.
Позже Элеонора Митрофанова, посол России в Софии, сообщила, что из-за прецедента с массовой высылкой из Болгарии российских дипломатов, Россия, возможно, разорвет с этим государством все дипломатические отношения.