В Башкирию прибыл 331 беженец, среди них 105 детей и четыре колясочника из ДНР и ЛНР

О том что в Башкирию прибыл еще один поезд с беженцами, среди которых есть и люди с ограниченными возможностями здоровья, сообщила пресс-служба мэрии Уфы 3 июля.

В Башкирию вчера 3 июля прибыл поезд с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик. Это не первые вынужденные переселенцы, в Башкирии ждать их начали еще с самого начала весны 2022 года, однако первые беженцы из Херсонской области прибыли в Уфу только 21 апреля, хотя власти сообщали о том, что ждут в регионе 1867 человек. Этого весной не произошло, но вчера 3 июля в регион прибыл 331 человек. Среди вынужденных переселенцев числятся 105 детей, 98 мужчин и 128 женщин. Есть среди беженцев и беременная мама двоих детей, которая судя по всему родит третьего ребенка уже в России. Также прибыли в Башкирию четыре человека, которые передвигаются на инвалидных колясках и один инсулинозависимый диабетик. На этот раз беженцев разместят не только в Уфе. 210 человек из прибывших останутся в Уфе, а именно в санатории «Речные зори». Еще 95 человек отправятся в город Салават, где их разместят в гостинице «Урал». Остальные 50 беженцев будут проживать в гостиничном комплексе «Башкортостан» в городе Туймазы.

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