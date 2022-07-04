В Башкирии семейная пара бросила друга спящим на берегу реки, где его покусали собаки

В Башкирии семейная пара бросила друга спящим на берегу реки, где его покусали собаки
В Башкирии семейная пара бросила друга спящим на берегу реки, где его покусали собаки
Сегодня, 09:51ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
И если друг, как оказалось, в беде вполне может и бросить, то Госкомитет по ЧС точно поможет, сообщили в ведомстве 3 июля.

События о которых рассказали в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС произошли в субботу, 2 июля. В Дюртюлинском районе региона, близ села Кушулево трое товарищей, семейная пара и их приятель отправились отдохнуть на берегу реки Белая. Но мужчина видимо притомился и уснул, в то время как его полные сил семейные друзья решили не терять времени и уплыли на лодке прочь от того места, где сморило героя повествования.

Когда мужчина 1988 года рождения выспался он понял, что домой ему придется добираться самостоятельно, что он и попытался сделать. Но дороги молодой человек не знал и заблудился. Мало того, на его пути встретилась собака, которая в дополнение ко всем бедам мужчины еще и покусала его. Степень тяжести укусов собаки в Госкомитете не уточнили, однако подоспевшие на помощь по вызову пострадавшего спасатели Госкомитета эвакуировали его в Центральную районную больницу города Дюртюли.

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